A Day in the Lower East Side — December 15, 1925
100 years ago today
You Are There… Graphic History Series.
Dawn on Orchard Street (6:45–7:30 AM)
You begin on Orchard Street, just north of Hester. The day is only beginning. Pushcart vendors are arriving, some already setting up crates of onions, cabbage, herring barrels, and bolts of fabric. Steam rises from sewer grates. Tenement windows glow faintly as families wake. Yiddish, Italian, and English drift through the cold air. A delivery wagon rattles past, iron-rimmed wheels clattering over cobblestones.
Hester Street Market in Full Motion (8:00–9:30 AM)
You turn onto Hester Street, now fully alive. Pushcarts crowd both sides of the street, nearly touching. Housewives haggle fiercely. A fishmonger hacks at a carp. Chickens squawk from wooden crates. Children weave through legs on errands. Above you, laundry lines stretch between tenements like flags. A streetcar bell rings faintly in the distance; an elevated train roars somewhere north, casting intermittent shadows.
Eldridge Street Synagogue (10:00–10:45 AM)